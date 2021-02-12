İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor

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Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show'un bu haftaki konukları da belli oldu. 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkan programda peş peşe unutulmaz şarkılar söylenecek.

90'LI YILLARIN UNUTULMAZ İSİMLERİ GELİYOR

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege konuk olacak. İbo Show'da 90'lı yıllara damga vuran şarkılar seslendirilecek.

Programın yeni bölümünden renkli kareler de sosyal medyada kısa sürede yayıldı.