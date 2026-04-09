İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor

09.04.2026 16:06
Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses hakkında yeni bir açıklama geldi. Tatlıses’in doktoru, sanatçının genel durumunun iyi olduğunu ve önümüzdeki hafta ameliyat planlandığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edilen İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Sanatçının doktoru tarafından yapılan açıklamada tedavi sürecinin kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.

DOKTORUNDAN YENİ AÇIKLAMA

Tatlıses’in doktoru Engin Çakmakçı, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hastamız İbrahim Tatlıses’in bilinci açık, genel durumu iyidir. Safra kesesi iltihabı nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Antibiyotiğe yanıt alıyoruz, bu seyir devam ederse önümüzdeki hafta ameliyat planlıyoruz.”

TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Doktorların gözetiminde tedavisi devam eden sanatçının enfeksiyon değerlerinin düşürülmesine odaklanıldığı öğrenildi. Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi halinde planlanan operasyonun gerçekleştirileceği belirtildi.

    AİLESİ VE YAKINLARI YANINDA

    Tatlıses’in sağlık durumu yakından takip edilirken, ailesi ve yakın çevresinin de süreçle yakından ilgilendiği öğrenildi. Sanatçının sevenleri ise sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmaya devam ediyor.

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (1)

    • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
      3-0 olur 1 0 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    17:37
    Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
