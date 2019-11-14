Son Dakika Haberleri: İç Anadolu'da kültür sanat
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İç Anadolu'da kültür sanat

7 saat önce

Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

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Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Düş Yakamdan" adlı komedi oyununu seyircilerle buluşturacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan ailelerin hikayelerinin anlatıldığı oyunu, Nesimi Kaygusuz yönetiyor.


Oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün ve 15 Kasım Cuma günü saat 19.30'da, 16 Kasım Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

Kayseri

Şarkıcı Necdet Kaya bugün Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda saat 20.00'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Antakya Medeniyetler Korosu, Kayseri'de 15 Kasım Cuma günü konser verecek. Şehir Tiyatrosu'ndaki konser, saat 19.00'da ücretsiz izlenebilecek.

Şarkıcı Zeynep Bastık da 16 Kasım'da Wyndham Grand Otel'de saat 20.30'da sahne alacak.

Çocuk oyunu Alice Harikalar Diyarı'nda minik tiyatroseverlerle 17 Kasım Pazar günü buluşacak. Şehir Tiyatrosu'ndaki oyun, saat 13.00 ve 15.00'te sahnelenecek.

- Nevşehir

Gürcistan Halk Dansları Topluluğu Nevşehir'de sahne alacak.


Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında, Gürcistan Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteri sunulacak.


Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde, 19 Kasım Salı günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek program ücretsiz izlenebilecek.

Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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