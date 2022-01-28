İç Anadolu'da soğuk ve sis etkili oldu - Son Dakika

Kayseri, Niğde, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan yoğun sis, gündüz de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kayser- Erciyes ve Erciyes- Develi güzergahında seyreden sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Trafik ekipleri, takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda sürücüleri uyardı.

Niğde

Niğde'de kar ve tipi nedeniyle kapanan Niğde- Çiftlik kara yolu ulaşıma açıldı, Çiftlik- Altunhisar yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Ketençimen Kayak Merkezi, Niğde-Çiftlik yolunun açılmasıyla tekrar hizmet vermeye başladı.

Sivas

Sivas'ta önceki gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derece gündüz ise sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Kırşehir

Sıcaklığın sıfırın altında 13 dere ölçüldüğü Kırşehir'de, Valiliğin talimatıyla İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne iletilen olumsuzluklara müdahale ediliyor.

Kırşehir Belediyesi ekipleri de ara sokaklarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Trafik ekipleri ise Ankara-Kayseri kara yolu başta olmak üzere Yozgat, Nevşehir ve Aksaray güzergahlarındaki kontrol noktalarında sürücüleri uyarıyor.

Yozgat

Yozgat Valiliği, kar yağışıyla beyaza bürünen, Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkı, Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma Hamamı ile kentin çeşitli noktalarını dronla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Belediye ekipleri ise kent merkezindeki kar temizleme çalışmalarını sürüyor. Ekipler iş makineleri ile kamyonlara yükledikleri kar kütlelerini şehir dışına taşıyor.