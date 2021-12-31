İç Anadolu'da yılbaşı denetimleri - Son Dakika

Kayseri'de güvenlik güçleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında kentin çeşitli yerlerinde denetimler yapıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri- Sivas kara yolunda bulunan polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Burada görev yapan personele baklava ikram edildi. Günaydın, Tamer ve Büyükkılıç, denetime katılarak sürücülerle sohbet etti, çeşitli hediyeler vererek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Günaydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için gerek emniyet, gerekse jandarma teşkilatının tüm tedbirlere aldığını belirten Günaydın, bunun yanında itfaiye, zabıta ve sağlık ekiplerinin de vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Soğuk havada görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutlamaya geldiklerini ifade eden Tamer ve Büyükkılıç da yeni yılın ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı olmasını diledi.