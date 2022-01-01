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İç Anadolu'da yılbaşı denetimleri - Son Dakika

İç Anadolu'da yılbaşı denetimleri

01.01.2022 00:26

Kayseri, Sivas ve Niğde'de güvenlik güçleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kayseri, Sivas ve Niğde'de güvenlik güçleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Sivas kara yolunda bulunan polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek personelin yeni yıllarını kutladı.

Burada görev yapan güvenlik güçlerine baklava ikram edildi. Günaydın, Tamer ve Büyükkılıç, denetimlerde çeşitli hediyeler verdikleri sürücülerin ve yolcuların yeni yıllarını kutladı.

Vali Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için gerek emniyet, gerekse jandarma teşkilatının tüm tedbirleri aldığını belirten Günaydın, bunun yanında itfaiye, zabıta ve sağlık ekiplerinin de vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Soğuk havada görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutlamaya geldiklerini ifade eden Tamer ve Büyükkılıç da yeni yılın ülkeye hayırlar getirmesi, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı olmasını diledi.

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Alay Komutanı İdris Tataroğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanların yeni yılını kutladı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Ayhan, yılbaşı nedeniyle 24 saat boyunca bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

İl genelinde 2 bin 95 emniyet ve jandarma personelinin sahada görev yaptığını belirten Ayhan, "Bunların yanı sıra 112, UMKE, AFAD başta olmak üzere tüm birimlerimiz vatandaşın can ve mal güvenliği için sahada görevlerinin başındalar." dedi.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile Sungurbey Polis Amirliğine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada telsizden anons geçerek emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Şimşek, başarılı olan bekçilere "başarı belgesi" takdim etti.

Şimşek, daha sonra Derbent Kavşağı'ndaki uygulama noktasını ziyaret ederek, polislere çorba ikram etti.

Niğde-Kayseri kara yolundaki jandarma uygulama noktası ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Şimşek, yeni yılını kutladığı personele tatlı ikram etti.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılının ülkeye, millete, Niğde ve dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yıl tedbirleri kapsamında uygulama noktalarını ziyaret ettiklerini ifade eden Şimşek, "118 ekipte toplam 1642 güvenlik gücü bu gece görev yapıyor. Tedbirlerimizi devam ettireceğiz. Yeni yıla huzur ve güven içerisinde gireceğiz." diye konuştu.

İç Anadolu'da yılbaşı denetimleri
İç Anadolu'da yılbaşı denetimleri
İç Anadolu'da yılbaşı denetimleri

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Güvenlik güçleri, Kayseri, Sivas, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da yılbaşı denetimleri - Son Dakika


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