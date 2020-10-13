İçinde bulunduğu aracın çamura saplanması sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri ve Nevşehir'de telefon kablosu çaldığı öne sürülen ve aracının çamura saplanması sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Keşlik, Kale ve Doğanlı mahalleleri ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çeşitli tarihlerde toplam 800 metre telefon kablosu çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, kimlikleri belirlenen S.G. ile F.K, Develi ilçesi yol ayrımında, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçtı.

Zanlılardan S.G, içinde bulunduğu aracın arazide çamura saplanması sonucu yakalandı, F.K. ise olay yerinden kaçtı.

Araçta bakırı çıkarılmış 200 kilogram telefon kablosu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. F.K'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.