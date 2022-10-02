İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu (2) - Son Dakika
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İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu (2)

02.10.2022 12:31
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu (2)

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Şehit Mustafa Çalışgan için taziye mesajı paylaştı.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Şehit Mustafa Çalışgan için taziye mesajı paylaştı. Bakan Soylu, mesajında, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; El-Bab'da, Ribat-2 Üs Noktası'na sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinde kahramanca mücadele eden; ardından Tel Rıfat Bölgesi'nden atılan füze ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizin; ailesine sabr-i cemil ihsan eylesin, makamını ali eylesin inşallah" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu (2) - Son Dakika
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