İçişleri bakan yardımcısı aksoy'dan 'kıran' operasyonu açıklaması

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy Hakkari 'ye gelerek Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen 'Kıran' operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Çok yakından takip ettiğiniz gibi ilkbahar ve yaz operasyonları sonucu 'Kıran-1', 'Kıran-2' ve 'Kıran-37 operasyonları yaptık. Bölgemizde asayişimize, huzurumuza vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yapıldı" dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. İlk olarak Hakkari Valiliği 'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aksoy'u Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar , İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Aksoy daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sohbet eden Aksoy, vatandaşlarla çay içti.'TERÖRLE MÜCADELE KIŞIN DA DEVAM EDECEK'Aksoy, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu Hakkari'ye huzur ortamının geldiğini belirterek şöyle konuştu:"Jandarma Genel Komutanımız ve Van Bölge Asayiş Komutanımızla Hakkari'yi ziyaret ettik. Valimiz başta olmak üzere, huzurlu günlerin yaşanmasında güvenlik güçlerimiz ve bu huzurlu günlerin kıymetini bilerek sahip çıkan Hakkarili kardeşlerimize teşekkür etmek için geldik. Çok yakında takip ettiğiniz gibi, ilkbahar ve yaz operasyonları sonucu 'Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3' operasyonları yaptık. Bölgemizde asayişimize, huzurumuza vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yapıldı. Burada hem bu çalışmalarımızı değerlendirdik, hem de bugün yakaladığımız huzur ortamının bölgemizde kalıcı olmasını istiyoruz. Hem vatandaşın, hem de güvenlik güçlerinin yapılabilecek ne varsa onlarla ilgili değerlendirmeler yaptık. Elhamdülillah bu toprakların kavuştuğu o huzurun kalıcı kılmak adına terörist ile mücadele yapılması gereken ne varsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İlkbahar, yaz operasyonlarında gösterdiğimiz en başarılı, fedakar hem kahramanca devam eden operasyon çalışmalarımızı 1 Ekim'den itibaren başlayan kış operasyonlarıyla aralıksız olarak sürdüreceğiz. 7-24 saat ister şehirde, ister kırsalda nerede olursa olsun bu vatandaşımızın analarını bir daha ağlatmamak için gereken her türlü fedakarlık yapılarak operasyonlara devam edeceğiz. Huzurumuzu, güvenimizi kalıcı kılmaya devam edeceğiz. Bugün vatandaşın yüzünde gördüğümüz gülümsenin kaybolmaması için var gücümüzle çaba göstereceğiz."