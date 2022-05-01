İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti

01.05.2022 03:35

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla sürücüleri bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlattıklarını belirterek, "Bugün bu kampanyalarla her üç candan birini kurtarmış olmanın, bu kadar önemli bir başarı elde etmenin huzuruyla daha da iyiye ulaşabilmek...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla sürücüleri bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlattıklarını belirterek, "Bugün bu kampanyalarla her üç candan birini kurtarmış olmanın, bu kadar önemli bir başarı elde etmenin huzuruyla daha da iyiye ulaşabilmek için yoğun gayretlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Ersoy, Çorum'da, Samsun- Ankara kara yolundaki trafik denetleme noktasını ziyaret etti.

Mehmet Ersoy, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzurla geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 29 Nisan-9 Mayıs'ta Türkiye genelinde 200 bini aşkın personelle 24 saat denetim yapılacağını söyledi.

İlgili bütün kurumların denetimlerini sürdürdüğünü belirten Ersoy, hem yollarda güvenliği sağlamak hem de vatandaşların trafik kurallarına uyması, özellikle emniyet kemeri takması konusunda farkındalığını artırmak amacıyla yetkililerin, sahada uygulama yapan ekipleri ziyaret ettiğini kaydetti.

Ersoy, "Hem vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz hem de farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. Bütün Türkiye'de huzurlu bir bayram geçirmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla her yıl farklı sloganlarla bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını dile getiren Ersoy, Ramazan Bayramı dönemi için "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla denetim çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Ersoy, kampanyaların sonuç verdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem vatandaşlarımızın alınan tedbirleri anlayışla karşılaması ve uygulamalara bizzat katılması hem güvenlik güçlerinin yoğun denetim faaliyetleri hem de basının bu kampanyalara gösterdiği ilgi sayesinde 2015-2016 yıllarında, yıllık 7 bin 500 olan trafik kazalarındaki can kaybımız, 2021 itibarıyla 5 binin altına indirilmiş durumda. Her yıl 7 bin 500 civarı can kaybı ve 300 binin üzerinde yaralımız oluyordu trafik kazalarında. Bugün bu kampanyalarla her üç candan birini kurtarmış olmanın, bu kadar önemli bir başarı elde etmenin huzuruyla daha da iyiye ulaşabilmek için yoğun gayretlerimizi devam ettiriyoruz."

En az trafik kazasının olduğu bir bayram süreci geçirmeyi arzuladıklarını belirten Ersoy, "Bunun için çalışıyoruz. Gecenin bu saatinde bütün arkadaşlarımız burada, görevlerinin başında. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyarete, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Jandarma Komutanlı Albay İlhan Uzunoğlu da katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti

YORUMLAR
500
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendirdi İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 03:59:10. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetleme noktasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement