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İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu Günleri'nin açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu Günleri'nin açılışını yaptı Açıklaması

11.11.2021 18:38
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu Günleri'nin açılışını yaptı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağustos ayında Kastamonu'yu da vuran sel felaketine ilişkin, "Bu tür afetlerde şehrini o halde gören insanların ümitsizliği ve bir daha eski günlerimize dönemeyeceğiz endişesi ve elinde bulundurduklarının kaybedildiğini, yaşanmışlıklarının...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağustos ayında Kastamonu'yu da vuran sel felaketine ilişkin, "Bu tür afetlerde şehrini o halde gören insanların ümitsizliği ve bir daha eski günlerimize dönemeyeceğiz endişesi ve elinde bulundurduklarının kaybedildiğini, yaşanmışlıklarının hatıralarının kaybedildiğini görünce o karşı karşıya kalınan imkansızlık ve yeis hakikaten zordur. Bu el birliği ile atlatıldı." dedi.

Kastamonu Dernekler Federasyonunca Altınpark'ta düzenlenen 16. Kastamonu Günleri'nin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, etkinliğin düzenlenmesinde katkıları bulunanlara teşekkür etti.

Kastamonu'nun, evliyasından ormanına, insanından tarihine, sofrasına kadar zenginlikler şehri olduğunu söyleyen Soylu, "Bir taraftan sahil, bir taraftan evlerinden tutun sofrasına getirdiklerine kadar her şeyin nadide olduğu bir şehir. Bunun bir rahmet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bu rahmetin kaynağının da bu şehir ve yaşananlar olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bu rahmetin önemli bir parçası da Şerife Bacı'dır. Kurtuluş mücadelesinde yaşananlardır. Büyük bir fedakarlıktır. Bitmeyen bu rahmetin bir parçası da bu ülkenin her anında her ihtiyaç duyulduğunda fedai can edebilecek derecede bu toprağa bağlı olan kahramanlardır. Onun için bu zorlukla elbette karşılaşılır. Dünyamız bir imtihan, sınav dünyası. Elbette ki bu sınavlarda verdiğimiz sabır, ortaya koyduklarımız, birliğimiz, beraberliğimiz elbette ki yüce Allah'ın bizi sınamasıdır. Bizi imtihanıdır. Buna inanıyoruz. Bu rahmet, bu coğrafyanın kendine ait güzelliği, nuraniliği, insanların yüzüne sinmiş teslimiyeti, bizim Kastamonu'da bulunduğumuz o süreç içerisinde bizi Kastamonu'ya da Kastamonuluya da meftun etmiştir."

"Milletimizin bu meseleyi sahiplenmesiyle atlatıldı"

Kastamonuluların çok güçlü ve karakterli bir memleketin insanları olduğunu ve kıymetlerinin her zaman bilindiğini ve bilineceğini ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zor günler geçti, gerek Kastamonu'da gerek Sinop'ta ve Bartın'da ama Ayancık ve Kastamonu'nun ilçelerinde yaşananlar elbette bizim de görmediğimiz, ilk gördüğümüzde de endişeye kapıldığımız, bu işin içerisinden nasıl çıkacağız, diye sorguladığımız zaman dilimiydi.

Bu tür afetlerde şehrini o halde gören insanların ümitsizliği ve bir daha eski günlerimize dönemeyeceğiz endişesi ve elinde bulundurduklarının kaybedildiğini, yaşanmışlıklarının, hatıralarının kaybedildiğini görünce o karşı karşıya kalınan imkansızlık ve yeis hakikaten zordur. Bu, el birliği ile atlatıldı. Oradaki hemşehrilerimizin sabrıyla atlatıldı, oradaki gayret ile atlatıldı. Bütün milletimizin bu meseleyi sahiplenmesiyle atlatıldı."

Bakan Soylu, bu afetin maliyetini unutturacak yepyeni işler gerçekleştireceklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlarla birlikte fuarın açılış kurdelesini kesen Soylu, daha sonra fuar alanındaki stantları gezdi.

Süleyman Soylu, Kastamonu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu Günleri'nin açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu Günleri'nin açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika
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