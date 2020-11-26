Son Dakika | Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var - Son Dakika

Son Dakika | Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var

26.11.2020 23:02
Son Dakika | Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var, System.String[]

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üç teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üç teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler. Bundan sonrası ne olmuşsa, soruşturmamız ne varsa bunun sonucun ortaya koyarız. Ama bilesiniz ki komutanları bir terörist tarafından şehit edilmiş ve bunlara yardım yataklık yaptıkları Osman Şiban'ın bu işin içinde olduğu kayıtlarımızda var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, "Şalterimizi indirmeye çalıştıkları günleri iyi hatırlayın. ABD'nin bizi tehdit etiği, 'size pahalıya ödetiriz' dediği günleri iyi hatırlayın. On yıl sonra bambaşka bir Türkiye gelecek. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın devrimci ruhuna borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını söyleyen Soylu, "Bana göre de Kürt sorunu yoktur. Ama Türkiye'nin terör meselesi hep olmuştur, PKK sorunu vardır. HDP'nin üzerinde vardır. Ben çok şey biliyorum, HDP'nin üzerinde vardır, oradaki vatandaşlarımızın karış karış kaldığı süreçlerin içinde vardır. Kürtler, Aleviler bu ülkenin çimentosudur" dedi.

Osman Şiban'ın helikopterden atıldığı iddiasına ilişkin Bakan Soylu, "Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz orada. Yer Çatak. Bizimkiler izlediler. Şurası Osman Şiban'ın evi. Burası izlenirken Osman Şiban'a ait eve üç kişi gelir. Biz o zamana kadar Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz. Ardından Osman Şiban'ın evine SİHA görüntüleri var. Osman Şiban'ın evine üç teröristin girişi görüntüsü. Osman Şiban'ın evindeki hareketliliği takip ediyoruz. Savcıya müsait değildim diyen Osman Şiban teröriste milislik yapıyor" şeklinde konuştu.

Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan Yüzbaşı Mahmut Top, uzman çavuşlar Sezer Uçar ve Yusuf Uyar'ın bir mağarada iki teröristi etkisiz hale getirdiklerini aktaran Bakan Soylu, "Tam kafalarını kaldırıyorlar. Bu terörist üçünün de şehit ediyor. İndiği yer, dere. Bizimkiler kovalıyorlar, çatışmaya giriyorlar, ölüyor. Servet Turgut olayının olduğu yerde. Üç teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler. Bundan sonrası ne olmuşsa, soruşturmamız ne varsa bunun sonucun ortaya koyarız. Ama bilesiniz ki komutanları bir terörist tarafından şehit edilmiş ve bunlara yardım yataklık yaptıkları Osman Şiban'ın bu işin içinde olduğu kayıtlarımız da var" dedi.

Soylu, 20 günde bombalı eylem için Türkiye'ye girmeye çalışan 7 teröristi yakaladıklarını sözlerine ekledi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Son Dakika | Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var - Son Dakika


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