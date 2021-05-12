İçişleri Bakanı Soylu: Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili tedbir alınması gerekiyor

TFF 1. Lig'de ortaya çıkan şampiyonluk kutlaması görüntülerinin ardından harekete geçiliyor. Süper Lig şampiyonluğunun ardından kalabalık toplulukların ortaya çıkmaması için İçişleri Bakanlığı önlem düşünüyor. Konuyla ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

HALEL GELMEDEN KAPANMA SONRASI YAPILABİLİR

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonluk yarışında olan üç takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. İstanbul, bu konuda bir ilke kararı üretirse hep beraber oturup bir çağrıda bulunursak tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanmanın akabinde yapılabilir."