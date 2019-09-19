Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini ki bunların arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan da var. Özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini ki bunların arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan da var. Özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmişti. Ama tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK'ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor" dedi. - ANKARA

Murat Karayılan, Süleyman Soylu, Cemil Bayık, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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