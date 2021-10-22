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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız

22.10.2021 11:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız" açıklamasına yer verdi. Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göç meselesiyle ilgili iddialarına ağustos ayında cevap vermiş ve göç konusunda ciddi bir artış olmadığını ifade etmişti.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi ve hükümeti kurmasının ardından Afganlı çok sayıda kişinin İran üzerinden Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeme getirdiği iddialara ilişkin Ağustos ayında bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç konusunda ciddi bir artış olmadığını söylemişti.

"SINIRDA MÜCADELE ETMESEK RAKAM 2-3 KATINA ÇIKACAKTI"

Bugün Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, Türkiye'ye yönelik göçmen akınına da değindi. Soylu, "Bu insanlar buraya niçin geliyorlar? Sınırda mücadele yapmaksak sınırlarımızda ve içeride kaçak göçle mücadele etmezsek 3 buçuk milyon olan bu rakam bunun 2-3 katına çıkacaktı" dedi. Soylu, "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var" dedi.

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti;

"İran'ın 560 kilometre sınırı var Türkiye'ye. Bir durgunluk söz konusuydu göç hadisesinde, yaklaşık günde 5 bin kişi Afganistan-İran sınırını zorluyor. 3 binini durduruyorlar, 2 bini İran sınırının içine giriyor. 3 buçuk milyonun üzerinde İran'da Afganlar var. Bunların 2 milyonu hareket etmeye hazır, her gün gelen 2 bin kişiyi de üzerine eklerseniz çok önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Suriye, aynı şekilde Afrika. Batı, içerisinde kaldığı sorunları, vizyonsuzluğu, yönsüzlüğü, karmaşıklığı gündeminden çıkarabilmek için tüm sorunları doğuya yıkmaktadır. Bunun bir strateji olduğunu ve bu stratejiye karşı elbirliğiyle bir duruşumuzun olması lazım geldiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"BU GÖÇ DALGASININ DURABİLECEĞİNİ KİMSE DÜŞÜNMESİN"

2 milyon 350 bin doğu ve güney sınırlarımızdan Türkiye'ye girişi engelledik. 1 milyon 150 bin kaçak göçmen yakaladık. Bu insanlar buraya niçin geliyorlar? Sınırda mücadele yapmaksak sınırlarımızda ve içeride kaçak göçle mücadele etmezsek 3 buçuk milyon olan bu rakam bunun 2-3 katına çıkacaktı. Yaklaşık 300 bin göçmeni kendi ülkelerine gönderdik. Türkiye içerisinde yakaladığımız göçmenlerin önemli bir bölümünü ya kendi ülkelerine gönderdik ya da kaçak yollarla Avrupa'ya geçtiler. Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var.

"TİYATRONUN FİGÜRANI AVRUPA'DIR"

Batı şu an bir tiyatro oynuyor, bu tiyatronun figüranı da Avrupa'dır. Ağzına ne söylerlerse onu bir papağan gibi tekrarlamaktan başka herhangi bir görevi yoktur. Kendi içindeki birliği kaybetmektedir, İngiltere belki de bunun en temel örneklerinden bir tanesidir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız - Son Dakika
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