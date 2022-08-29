Bakan Soylu: "Allah milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasın" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Allah milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasın"

29.08.2022 15:56
Bakan Soylu: "Allah milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'da 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'da 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Allah milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasın' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Allah milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasın" - Son Dakika
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