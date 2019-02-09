Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu Ana Kadar 14 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu Ana Kadar 14 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar 14 vatandaşımız hayatını kaybetti"İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binanın yanındaki kriz masasında açıklamalarda bulunarak, "Şu ana kadar 14 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar 14 vatandaşımız hayatını kaybetti"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binanın yanındaki kriz masasında açıklamalarda bulunarak, "Şu ana kadar 14 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kartal'da çöken binanın yakınındaki kriz masasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çalışmalar aynı titizlikle devam ediyor. Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik. 14 vatandaşımızı sağ çıkardı" dedi. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili bilgi de veren Süleyman Soylu, "Şu anda üçüncü kattayız. Ön tarafta ise iki üçüncü kattayız. Umutlu ve mutlu haberlerle gelmeyi niyaz ediyoruz. Şu ana kadar söylenen hiçbir şey doğru değil. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı sürdürüyor. Binanın yapım ağının kim tarafından yapıldığı kim tarafından sorumluluğunun alındığı, birtakım malzemelerin alınıp alınmadığı ile ilgili tespit edilmesi için adımlar atıldı. Kolonların kesilip kesilmemesi hemen hemen tepsinin tevatür olduğunu ve bu konuda netleşmiş bilgilerin tamamının yapılacak açıklamaya kadar hiçbir karşılığı olmadığını söylemek isterim. Doğal olarak hepimiz "acaba kolonları kesilmiş mi" diye sorusu bizim de aklımıza geliyor. Fakat bu kesildiği veya kesilmediği anlamına gelmiyor. Biz net olmayan hiçbir bilgiyi basınımızla ve kamuoyumuzla paylaşmıyoruz. Herkes şunu bilmelidir ki olayın sorumlusu kimse cezasını bulacaktır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

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