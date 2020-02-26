İçişleri Bakanlığı: 4 terörist teslim oldu (2) - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: 4 terörist teslim oldu (2)
6 saat önce
1 TERÖRİST DE HAKKARİ'DE TESLİM OLDU İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmaların devam ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:12 Kaynak: DHA
1 TERÖRİST DE HAKKARİ'DE TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 'Rojda Delila' kod adlı Mukaddes Çiftçi, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bugün teslim olanların sayısı 5'e, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 48 yükseldi" denildi.
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