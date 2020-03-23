İçişleri Bakanlığı: 8 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: 8 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, haklarında terör soruşturması yürütülen 8 belediye başkanının görevden alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: 8 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, haklarında terör soruşturması yürütülen 8 belediye başkanının görevden alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından soruşturma yürütülen Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında Diyarbakır Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından yürütülen soruşturmada Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul ile Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı Naşide Torak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları hatırlatıldı. Diyarbakır Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'örgütün veya amacının propagandasını yapmak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

Bitlis Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma yürütüldüğü, Iğdır Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılamasının devam ettiği, ayrıca aynı suçtan farklı bir soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Siirt Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek hakkında da 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve 'PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu belediye başkanlarının Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı'nın 23 Mart 2020 tarihli onayları ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi. Batman Belediye Başkan Vekilliğine Batman Valisi Hulusi Şahin, Ergani Belediye Başkan Vekilliğine Ergani Kaymakam Vekili  Abdulselam Öztürk, Eğil Belediye Başkan Vekilliğine Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Lice Belediye Başkan Vekilliğine Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, Silvan Belediye Başkan Vekilliğine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Güroymak Belediye Başkan Vekilliğine Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Halfeli Belde Belediye Başkan Vekilliğine Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın görevlendirildiği bildirildi.


Ergani, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:41 Kaynak: DHA

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