Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu

37 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu, teröristlerden birinin 2018'de Mardin'de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının faili olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu, System.String[]


İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu, teröristlerden birinin 2018'de Mardin'de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının faili olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Batman- Hasankeyf ilc¸esi Kelekc¸i ko¨yu¨ kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak yaptığı operasyonda 4 terörist saklandıkları sığınakta silahlarıyla birlikte teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Teslim olan 4 teröristen birinin, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit Çelik Köyü Umutlu mahallesinde el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili, sözde mava grubu sabotajcısı 'Mahir' kod adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:26 Kaynak: DHA
Mardin, Batman, Güncel
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