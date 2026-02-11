İçişleri Bakanlığı'na atanan Çiftçi, Erzurum'a veda etti /Haber eklendi - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'na atanan Çiftçi, Erzurum'a veda etti /Haber eklendi

11.02.2026 11:42
İÇİŞLERİ Bakanlığına atanan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'a veda etti.

İÇİŞLERİ Bakanlığına atanan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'a veda etti. Valilik çalışanlarıyla vedalaştıktan sonra Macera Ofroad ekibinin oluşturduğu konvoyla havalimanına giden Çiftçi, kalbini Erzurum'da bıraktığını söyledi.

Çorum Valiliği görevini yürütürken 9 Ağustos 2023'te Erzurum Valiliği'ne atanan Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararla İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile yaklaşık 2,5 yıl görev yaptığı valilik binasına geçerek çalışanlarla vedalaştı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, helallik istedi. Görev yaptığı sırada birlikte macera sporları yaptığı Macera Ofroad ekibinin araçlarıyla oluşturduğu konvoyla Erzurum Havalimanı'na geçen Çiftçi, burada yapılan uğurlama töreninde kamu kurul ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vedalaştı.

Yaklaşık 2,5 yıl görev yaptığı Erzurum'dan fiziken ayrıldığını ama kalbini burada bıraktığını söyleyen Çiftçi, "Erzurum'da görev yaptığım süre içerisinde hiç yabancılık çekmedik. Burada kendimizi memleketimiz Konya'da gibi hissettik. Kısa süre içerisinde uyum sağladım. Görev yaptığım süre içerisinde elimizden geldiği kadar devralmış olduğum hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için gayret ettim. Bunda da belli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Bundan sonrası saygıdeğer Erzurumluların, Dadaşların takdirindedir. Ben kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben kendi üzerime düşen bütün hakkımı, hukukumu bu şehrin insanlarına, bu şehre helal ediyorum. Hakikaten güzel günlerimiz geçti. İnşallah bundan sonra da Erzurum daha güzel yerlere gelir, daha güzel hizmetler alır. Buna da canıgönülden inanıyorum. Buradan giderken fiziken ayrılıyorum ama kalbimi bırakarak ayrılıyorum. Hakikaten çok güzel günlerimiz geçti. Güzel hizmetler yaptık. İlimizin üretimini, istihdamını artırmak için gayretli çalışmalar sergiledik. İkinci organize sanayi bölgesini belli bir aşamaya getirdik. Hayvancılık ihtisas organize sanayi bölgesini kurduk. Ardından sera organize sanayi bölgesini kuracaktık ama nasip olmadı. Artık buraya kadarmış. İnşallah benden sonra gelecek olan valimiz onu devam ettirecek. Hizmet bayrağını kaldığı yerden daha üst mertebelere taşımak için uğraşacak. Burada görev yaptığım sürede bütün Erzurumlulardan memnun olarak ayrılıyorum. Hepsine hakkımı da helal ediyorum" diye konuştu.

Ankara'da devir teslimin bugün yapılacağını belirten Çiftçi, "Dün gece itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettiler. Bugün de saat 12.00 gibi inşallah İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi gerçekleştirmiş olacağız. Ben sizlerden helallik diliyorum. Hakkınızı helal ediniz. Bir 18 Ağustos sıcak gününde Erzurum'a gelmiştim. Karlı bir Erzurum gününde Erzurum'un şanına yakışır bir havada da ayrılıyorum" dedi.

Çiftçi, açıklaması sonrası uğurlamaya gelenlerle vedalaştı. Son olarak tören mangasını selamlayan Çiftçi, ailesiyle birlikte uçağa binerek Ankara'ya gitti.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR

Konya'nın Çumra ilçesinde 1970 yılında doğan Mustafa Çiftçi, ilk ve orta öğrenimini burada bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray'ın Gülağaç, Erzurum'un Tekman, Nevşehir'in Derinkuyu, Bitlis'in Adilcevaz ve Kırşehir'in Kaman ilçelerinde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 6 Kasım 2018' Çorum Valisi olarak atanan Çiftçi, 4 yıl 9 ay görev süresinin ardından 9 Ağustos 2023'te Erzurum Valiliği'ne tayin edildi. Vali Çiftçi, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı'na atanan Çiftçi, Erzurum'a veda etti

