İçişleri Bakanlığınca görevden alınan belediye başkanlarının yerine görevlendirmeler yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik ve Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, haklarında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından soruşturmaları devam eden ve bu soruşturmalar kapsamında Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ile Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı.

Hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturması devam eden, Muş'un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/3576 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2019/120 sayılı dosyası ile yargılaması devam ediyor.

Ayrıca Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2019/1935 sayılı soruşturması devam eden Iğdır Belediye Başkanı Akkuş, bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan belediye başkanları Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Yeni görevlendirmeler yapıldı

Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü görevlendirildi.

Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.