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İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

19.08.2021 14:39
İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Van- Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından, insansız hava aracı ile Hava Kuvvetleri desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Yürütülen Eren Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının, Tunceli'de 1, Hakkari'de 8 ve Van'da 3 olmak üzere 12'ye yükseldiği belirtildi. Ayrıca bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Karataş, Çatak, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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