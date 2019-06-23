İçme suyu hattından çıkan kunduz şaşırttı

Manisa'nın Demirci ilçesi Sağnıç Mahallesine içme suyu temin eden hatta su hızının yavaşlaması üzerine çalışma yapan ekipler boru içinde kunduz olarak tabir edilen 3 metrelik ağaç kökü çıkardı.

Manisa'nın Demirci ilçesi Sağnıç Mahallesine içme suyu temin eden hatta su hızının yavaşlaması üzerine çalışma yapan ekipler boru içinde kunduz olarak tabir edilen 3 metrelik ağaç kökü çıkardı.



Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Sağnıç Mahallesi Muhtarı Refik Dönmez'in mahalleye içme suyu sağlayan şebekeden suyun az geldiğini bildirmesi üzerine harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu hattında bakım ve temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında içme suyu hattından kunduz olarak tabir edilen 3 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün çıkarılmasının ardından su doğal akış hızına kavuştu.



Mahalle Muhtarı Refik Dönmez mahallesine su sağlayan şebekeyi, normal akış hızına kavuşturdukları için ekiplere teşekkür etti. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek

Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor

Son dakika! Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın oyunu Beşiktaş'ta kullandı