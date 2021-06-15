İdam edilen Japonya Başbakanı Tojo'nun akıbeti belli oldu - Son Dakika

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya Başbakanı olan ancak ülkesinin teslim olmasının ardından idam edilen Hideki Tojo'nun yakılan cansız bedenine ait küllerin Pasifik Okyanusu'na atıldığı ortaya çıktı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya Başbakanı olarak görev yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo'nun yakılan cansız bedenine ait küllerin Pasifik Okyanusu'na atıldığı belirlendi. Yıllar sonra kamuoyuna yansıyan gerçek, Tokyo'daki Nijon Üniversitesi Profesörü Hiroaki Takazawa'nın Washington'daki ABD Ulusal Arşivleri'nden elde ettiği bir belge ile doğrulandı. ABD ordusunda görevli Binbaşı Luther Frierson'un Tojo'nun küllerini kendi elleriyle Pasifik Okyanusu'na saçtığını ortaya koyan 23 Aralık 1948 tarihli belgede, Frierson'un Tojo ve beraberinde idam edilen 6 kişiye atıfla, "Aşağıda adları geçen savaş suçlularının cansız bedenlerini teslim aldığımı, gözetimim altında yakıldığını ve külleri 8. ordu uçağından bizzat denize saçtığımı beyan ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

O dönemki ABD kuvvetlerinin, 1941'deki Pearl Harbor baskınının arkasındaki isimlerden biri olan Tojo ve beraberindeki 6 kişinin savaş kahramanına dönüşmesinin önüne geçmek için külleri denize saçtığının tahmin edildiği ifade edildi.

İdam edilmişti

1945 yılında Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim olmasından sonra hakkında tutuklama emri çıkarılan Tojo, teslim olmamak için evinde hayatına son verme girişiminde bulunmuş, ancak amacına ulaşamamıştı. Savaş süresince Japonya'nın etki alanındaki bölgelerde yapılan ve yaklaşık 8 milyon kişinin ölümü ile sonuçlanan katliamlardan sorumlu tutulup "savaş suçlusu" olarak ölüm cezasına çarptırılan Tojo, 23 Aralık 1948 tarihinde, 64. doğum gününden bir hafta önce asılarak idam edilmişti. - TOKYO