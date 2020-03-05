İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan askerler için Malatya'da mevlit okutuldu.

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan askerler için Malatya'da mevlit okutuldu.


Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından merkez Çınarlı Camisinde öğle namazı sonrası okutulan mevlite, Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Şevket Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Mevlit öncesi bir açıklama yapan Birlik Başkanı Şevket Keskin, "İnşallah bundan sonra böyle bir haksız yere sinsice askerimize devletimize milletimize saldırı olmaz. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun, şehit olan askerlerimizin ailelerine büyük sabırlar diliyoruz" dedi.


Birlik ve beraberliğe en çok bugünlerde ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Keskin, "Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bugün sınır dışındaki askerimize verilen destekten dolayı bütün esnaf sanatkar camiasına çok teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik Türk milletinin genetik yapısında var. İnşallah bu yapıyı hiçbir zaman bozulmayacak ve devletimizin, bayrağımızın, ezanımızın yanında olacağız. Allah böyle bir acıyı bir daha memleketimize yaşatmasın" diye konuştu.


Mevlitte vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikramında bulunuldu. - MALATYA

Malatya, Keskin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
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