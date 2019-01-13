Son Dakika Haberleri: İdlib Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

İdlib Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen zırhlı araçlar Hatay'a geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen zırhlı araçlar Hatay'a geldi.

Ülke genelinde farklı birliklerden gönderilen tanklar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı'na ulaştı.

Tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

Öte yandan, çeşitli kentlerden gönderilen askeri araçları taşıyan tren de İskenderun Garı'na geldi.

Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek kentteki birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:44 Kaynak: AA

Suriye, TSK, Hatay, İdlib, Güncel
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