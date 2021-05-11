İdlip'ten acı haber! Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırını korumak amacıyla başlattığı ve askeri birliklerimizin varlıklarını sürdürdüğü Bahar Kalkanı operasyon bölgesinden kahreden haber geldi.

İdlip'teki Bahar Kalkanı harekat bölgesinde görevini sürdüren Piyade Teğmen Osman Alp'ın teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düştüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."