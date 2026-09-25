İDMİB 5. Ayakkabı Tasarım Yarışması\'nda kazananlar belli oldu

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle düzenlenen 5. Ayakkabı Tasarım Yarışması'nın ödül töreni İstanbul Moda Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Türk ayakkabı sektörünün tasarım gücünü geliştirmek ve genç yetenekleri sektörle buluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada tasarımlar; özgünlük, işlevsellik, üretilebilirlik, yenilikçilik, katma değer ve ihracat potansiyeli kriterlerine göre değerlendirildi.

Jüri başkanlığını Emel Güven Bardız'ın yaptığı yarışmanın kreatif direktörlüğünü ise Gamze Saraçoğlu üstlendi.

KADIN VE ERKEK KATEGORİLERİNDE DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Kadın ayakkabı kategorisinde Beste Serim birinci, İrem Demir ikinci, Ayşegül Çolak ise üçüncü oldu.

Erkek ayakkabı kategorisinde ise Nur Akbulut birinciliği elde etti. Halit Şeyhoğlu ikinci, Abdüssamet Kurt üçüncü sırada yer aldı.

Her iki kategoride de birincilere 200 bin lira, ikincilere 150 bin lira, üçüncülere ise 100 bin lira para ödülü verildi. Dereceye giren tasarımcılara ayrıca yabancı dil ve yurt dışı eğitim imkânı sağlandı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ DE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışmanın lise kategorisindeki TÜRDEV ödülleri de sahiplerini buldu. Elanur Tekibaş birinci, Ceylin Naz Taş ikinci olurken üçüncülüğü Ömer Doğan ile Birsu Çelik paylaştı.

"GENÇ TASARIMCILAR YENİ YOL ARKADAŞLARIMIZ OLACAK"

Ödül töreninde konuşan İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, dünyadaki deri ve deri mamulleri pazarının yaklaşık 300 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Genç tasarımcıların sektörün geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karaca, "Genç tasarımcılarımız bu yolculukta yeni yol arkadaşlarımız olacak. Sektörümüzün üretim gücünü onların yaratıcı bakış açısıyla buluşturarak dünya pazarında daha güçlü bir konuma ulaşmak istiyoruz" dedi.

Karaca, sektörün tecrübesini gençlerin yaratıcılığıyla bir araya getirerek tasarım açısından farklılaşan ve daha yüksek katma değer sağlayan bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

TASARIMIN REKABETTEKİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Törene katılan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut da İstanbul Valisi Davut Gül'ün selamlarını ileterek yarışmacılara başarılar diledi. Karabulut, sektörün uluslararası rekabet gücünün artırılmasında tasarımın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.