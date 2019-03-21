İdo'nun Bandırma Seferleri İptal
1 saat önce
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bandırma seferlerinı iptal etti.
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO
), Bandırma
seferlerinı iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullari nedeniyle 18. 45 Bostancı- Bandırma/ 19.15 Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi" denildi.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:29 Kaynak: DHA
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