Son Dakika Haberleri: İdo'nun Bandırma Seferleri İptal

İdo'nun Bandırma Seferleri İptal

1 saat önce

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bandırma seferlerinı iptal etti.

İdo'nun Bandırma Seferleri İptal, System.String[]
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle  İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bandırma seferlerinı iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullari nedeniyle 18. 45 Bostancı- Bandırma/ 19.15 Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi" denildi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:29 Kaynak: DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Bandırma, Güncel
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