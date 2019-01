İdrar Yolu Kapalı Olan Kız Çocuğu Ameliyat İçin Yardım Bekliyor

İdrar yolu kapalı olan kız çocuğu ameliyat için yardım bekliyorBATMAN - Batman 'ın Kozluk ilçesinde doğuştan idrar yolu kapalı olan kız çocuğu, ameliyat olup sağlığına kavuşmak istiyor.Kozluk'ta doğuştan idrar yolu kapalı olan 6 yaşındaki Nisa Çelik, ameliyat olup sağlığına kavuşmak istiyor. Göbeğine açılan delikten idrarını yapan ve annesi tarafından her gün göbeğine takılan beze idrarını yapmak zorunda kalan küçük Nisa, ihtiyaçlarını akranları gibi görmek istiyor. Kızına yapılan ameliyatların her seferinde durumunu kötüleştirdiğini söyleyen baba Veysi Çelik, "Çocuğum 4 defa açık ameliyat görmüştür. Her seferinde yanlış tedavi yapıldı. Şu anda göbeğinin altında idrarını yapıyor ve bez bağlıyoruz. Yarım saatte bir bezi değiştiriyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuk okul çağındadır. Çocuk okula gidiyor günde 3-4 sefer annesi 3-4 aylık çocuk koşulları gibi gidip bezini değiştiriyor. Çocuğumu tedavi etmek için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.Hayalindeki mesleği yapmak için akranları gibi okula gitmek istediğini söyleyen Nisa Çelik, "Diş doktoru olmak istiyorum. Okula gitmek istiyorum, arkadaşlarımla oynamak istiyorum dışarıda. Bezimin artık olmasını istemiyorum. Utanıyorum diğer çocuklar gibi tuvalete gitmek istiyorum" diye konuştu."Kızımın durumuna da bir çare bulunsun"Kızı Nisa'nın doğduğu günden bu yana idrar yolu sorunu yaşadığını belirten anne Neslihan Çelik, kızının tedavisi için birçok yere gittiklerini ve bugüne kadar 5-6 ameliyat geçirdiğini ancak sağlığına kavuşamadığını, Sağlık Bakanından yardım istediğini dile getirdi. İyi bir hastane ve doktorların yapacağı ameliyatla kızı Nisa'nın sağlığına kavuşabileceğini düşündüklerini belirten anne Çelik, "Kızım için iyi bir doktor iyi bir ameliyat istiyorum. Zaten son ameliyatı olacak. Bu sefer de başarısız geçerse masada bile kalabilirmiş. İyi bir doktor olmazsa sakat kalabilirmiş. Sadece iyi bir hastanede iyi bir doktorun kızımı ameliyat etmesini istiyorum. Birçok doktora götürdüm profesörler 100 bin TL'den aşağı istemiyorlar. Durumum da yok bu kadar parayı verecek. Ankara 'ya götürdüm. Birçok yeri gezdik iyi doktorlar 50-60 bin TL'den aşağı istemiyorlar. İyileşmesi için de yüzde 20-30 ihtimal veriyorlar. İyi bir hastanede ameliyat olursa hem kızım bu acıdan kurtulur hem de ben. 6 yıldır bunları çekiyorum. Bu sefer iyi bir doktor ameliyat ederse belki başarılı olur. Çünkü kızım iyi olmayan doktorların yanında ameliyat olduğu için bu halde. Yani bir ameliyatla iyileşmesi gerekirken 5-6 ameliyat geçirdi. Sağlık Bakanından yardım istiyorum. Kızımın bu durumuna da bir çare bulunsun. Artık gücüm takatim kalmadı. 3 çocuğum daha var onlara bakamıyorum ve ilgilenemiyorum. Bunun üzüntüsünden artık hiçbir şey yapamıyorum. 6 aylık bebeğim var onunla ilgilenemiyorum" ifadelerini kullandı.