İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli - Son Dakika
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İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli

30.03.2022 11:28
İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli

Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Diyetisyen Şerife Özkan, Ramazan ayının beslenmeden, fiziksel aktiviteye, uyku düzeninden gün içindeki hareketlere kadar yaşam tarzımızın tamamen değiştiği bir dönem olarak hayatımızda yer aldığını belirterek, ayın sağlıklı geçirilebilmesi için...

Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Diyetisyen Şerife Özkan, Ramazan ayının beslenmeden, fiziksel aktiviteye, uyku düzeninden gün içindeki hareketlere kadar yaşam tarzımızın tamamen değiştiği bir dönem olarak hayatımızda yer aldığını belirterek, ayın sağlıklı geçirilebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

Ramazan ayında yapılan en büyük yanlışlardan birinin gece yatmadan önce yemek yiyerek sahura kalkıp sadece su içmek olduğunu belirten Diyetisyen Şerife Özkan; "Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülmesi için mutlaka sahur öğünü yapılmalıdır. Sahur öğününün atlanması uzayan açlık süresiyle birlikte kan şekeri seviyesini düşürerek günün kalan kısmının verimsizleşmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra uzayan açlık süresi metabolizmanın yavaşlamasına, ilerleyen zamanlarda kilo alımına, halsizlik, baş ağrısı gibi sorunların oluşmasına da neden olmaktadır. Bu durumu önlemek için mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahur öğününde yavaş sindirilen ve besleyici değeri yüksek olan besinler tercih edilmelidir. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek gibi besinlerin tercih edildiği kahvaltı veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Aşırı yağlı yiyecekler, kızartmalar, hamur işleri tatlılar tüketilmemelidir. Yüksek tuz içerin besinler gün içerisinde susamayı arttırmaktadır. Bu nedenle tuz ve tuz içeren besinler, sucuk, sosis, salam gibi şarküteri ürünleri tüketilmemelidir" dedi.

"İFTARDAN HEMEN SONRA TATLI TÜKETİMİ ÖNERİLMEMEKTEDİR"

Ramazanda iftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmesine özen gösterilmesi ve vücut sıvı dengesini korumak için çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin tüketiminin sınırlı tutulması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Şerife Özkan; "İftar öğününde uzun açlık sonrası düşen kan şekerini dengelemek için kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği oluşmaktadır. Hızlı yemek yemek tüketilmesi gerekenden fazla besin alımına ve hazımsızlığa sebep olarak ilerleyen günlerde kilo alımına neden olmaktadır. İftar öğününde önce hurma, bir kase çorba yanında bir dilim ekmek ile orucu açarak 10-15 dakikalık aradan sonra ana öğüne geçilmelidir. Ana öğünde de ızgara ve haşlama pişirme yöntemleri tercih edilmeli ve öğünde mutlaka salata ve yoğurt bulunmalıdır. Öğündeki ekmek tam tahıllı tercih edilmelidir. İftardan hemen sonra tatlı tüketimi önerilmemektedir. Eğer tatlı tüketilecekse iftar öğününden 1-2 saat sonra ara öğün olarak sütlü tatlı tüketilebilir. Ancak şerbetli tatlılar, şekerli ve asitli içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır" dedi.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

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Şerife Özkan, Diyetisyen, Pamukkale, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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