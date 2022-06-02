"İgdaş Eğitim Günleri" Başladı: 36 Yılda 25 Bin Km'lik Doğal Gaz Hattı Deneyimi Okullarla Paylaşılıyor

Haber: EDDA SÖNMEZ/ Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin (İGDAŞ), İstanbul'daki 16 "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kapsamında organize ettiği "İGDAŞ 2022 Eğitim Günleri" programı başladı. Program çerçevesinde 15 Haziran'a kadar, 6 meslek lisesinin öğrenci ve öğretmenleri İGDAŞ'ta ağırlanarak; kurumun çeşitli birimlerinde, teknik eğitimlere katılacak. İlk olarak Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi heyetinin karşılandığı program bugün Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılımcıları ile sürdürülecek.

Projenin detaylarını açıklayan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, "Amacımız İstanbul'da sektörümüz üzerine eğitim gören ve sayıları 1.900'u bulan öğrencilere ve onların öğretmenlerine ulaşmak. Çünkü şimdiye kadar İGDAŞ'ın çalışan profilini yüzde 35 oranında gençleştirdik. İGDAŞ'ın gelecekteki teknisyenleri, teknikerleri ve mühendisleri de bu okulların öğrencileri arasından çıkacak. Bu proje ile kendimizi şimdiden onlara tanıtmayı ve hedeflerini doğru yönlendirebilmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Doğal gaz sektörüne yönelik alanlarda eğitim veren okullar için İGDAŞ tarafından başlatılan "İGDAŞ 2022 Eğitim Günleri" projesinin startı önceki gün verildi. Program, Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin okuldan alınarak, İGDAŞ'ın gaz basıncı düşürme ve ölçümlerinin yapıldığı "RMS/A" istasyonunda başladı. Öğrenciler, RMS/A İstasyonu'ndaki genel bilgilendirmeden sonra, "Politilen Kaynakçılığı Eğitimi" ve "Reglaj ve Bakım Çalışmaları Bilgilendirme Eğitimi" aldı. Daha sonra İGDAŞ Sultangazi Hizmet Binası'nda, "Uzaktan Gözlem ve Veri Toplama Sistemi" ve "Sevkiyat Kontrol Merkezi'ni (SCADA) gezen öğrenciler, ardından Enstrüman Bakım Atölyesi'ne götürüldü ve servis regülatörlerinin tamir ve bakımları hakkındaki eğitime katıldı. Programın son eğitim yeri olan İGDAŞ Genel Müdürlük Binası'na geçen öğrenciler, "İGDAŞ Simülasyon Evi"nde doğal gazın güvenli ve tasarruflu kullanımı kurallarını öğrendi. Eğitim sonunda ise katılımcılar, Sosyal Hizmetler Binası'nda İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen ile buluştu.

"ÇALIŞAN PROFİLİMİZİ YÜZDE 35 GENÇLEŞTİRDİK"

Genel Müdür Dr. Mithat Bülent Özmen, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, İGDAŞ'ın sektördeki deneyim ve birikimlerinden çarpıcı rakamlarla örnekler vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizden bu yana, İGDAŞ'ın çalışan profilini yüzde 35 oranında gençleştirdik. Çünkü İstanbul'da 25 bin km'ye yakın doğal gaz altyapımızı korumak ve 7 milyona yaklaşan abonemize, 7/24 hizmet sağlamakla yükümlüyüz. Hatta bu hizmeti daha da ileriye taşımak hedefindeyiz. Elbette bu süreçte, her daim yeni çalışanlara ihtiyaç duyacağız. Bu bizi dönüp mesleki eğitimler veren okullarımıza daha dikkatle bakmaya yönlendiriyor. Görüyoruz ki İstanbul'da 18 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunuyor. Bu okulların 16'sında, alanımıza giren 'tesisat teknolojisi' ve 'iklimlendirme sistemleri' dersleri verilmekte. Bu dersleri alan öğrencilerin sayısı ise 1.900'u buluyor. İşte amacımız bu öğrencilere ve onların öğretmenlerine ulaşmak. Çünkü İGDAŞ'ın gelecekteki teknisyenleri, teknikerleri ve mühendisleri de bu okulların öğrencileri arasından çıkacak. Bu proje ile kendimizi şimdiden onlara tanıtmayı ve hedeflerini doğru yönlendirebilmeyi amaçlıyoruz."

36 YILLIK DEV DENEYİM BİRİKİMİ

İGDAŞ'ın 36 yıllık deneyiminin kurumu, ekonomik boyutta Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri seviyesine taşıdığını kaydeden Dr. Özmen, "Bu dev bir birikimidir. İşte sektöre teknik eleman kazandıran bu okullara, İGDAŞ'ın deneyimini aktarmak; hem öğrencilerin hem bizim ortak geleceğimizin gereğidir" diye konuştu.

Eğitime katılan öğrencilerin okul sıralarında öğrendiklerini, sektörün en büyük sahasına sahip İGDAŞ'ta deneyimlediklerini belirten Dr. Özmen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu eğitimlerden sonra öğrencilerin daha çok 'öğrenme merakı' içinde olacaklarına kuşkumuz yok. Bizim için de aslolan bu merakı oluşturabilmekti. Çünkü öğrenmek merakla başlar. Yalnız onların değil, öğretmenlerin de mesleki farkındalıkları ancak bu tür fırsatlarla gelişebilir. Şu ana kadar gözlemlediğimiz kadarıyla, birçok öğretmen, bu eğitimlere öğrencilerini getirebilmek için heyecan içindeler. İşte tüm bu perspektifle, şimdilik eğitim yılı sonuna kadar 6 okulumuza uygulayacağımız programımızı, önümüzdeki eğitim yılında 10 okulda daha devam edeceğiz."

Soru-cevaplarla programın tamamlandığı eğitim sonunda, öğretmenlere teşekkür öğrencilere ise katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ DR. MİTHAT BÜLENT ÖZMEN RÖPORTAJ

- EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN RÖPORTAJI

- ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ANLARI