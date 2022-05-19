İGDAŞ'tan 19 Mayıs Videosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile kutladı.

Sosyal sorumluluk projeleri ve İstanbulluları bilgilendirici paylaşımlarıyla gündeme gelen İGDAŞ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında bugün bir video paylaştı.

Videoda, gençler, ellerindeki sprey boyalarla İGDAŞ'ın duvarına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Türk bayrağı çiziyor ve "Yaşasın 19 Mayıs" yazıyor. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen de gençlerin yanına gelerek duvardaki yazıya son rötuşu yapıyor.

İGDAŞ'ın kurumsal, Genel Müdür Özmen'in kendi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videonun çok sayıda beğeni, paylaşım ve etkileşim alması dikkat çekti.