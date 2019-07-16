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Iğdır'da Demokrasi ve Milli Birlik günü

1 saat önce

Iğdır'da Demokrasi ve Milli Birlik günüIĞDIR - Iğdır Valiliği 15 Temmuz şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik günü programı kapsamında yürüyüş düzenledi.

Iğdır'da Demokrasi ve Milli Birlik günü
IĞDIR - Iğdır Valiliği 15 Temmuz şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik günü programı kapsamında yürüyüş düzenledi.
Tansu Çiller Caddesi üzerinde başlayan yürüyüş, Zübeyde Hanım Bulvarı Valilik binası önünde İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla devam etti.
Düzenlenen programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Bu göne kadar verdiğimiz şehitlerin önünde tazimle eğiliyorum. Onların anne ve babalarının ellerinden öpüyorum. Kıymetli eş ve çocuklarını sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli Iğdırlılar, ikisi çok kıymetli hemşehrimiz olmak üzere toplam 251 vatan evladını bir gecede kaybetmenin üzüntüsünü, 2 bin 194 vatan evladının yaralanarak gazi olmasının üzüntüsünü yaşarken diğer taraftan ise, dünyada eşine rastlanmayacak bir direnişe imza atmanın haklı gururunu hep birlikte milletçe yaşıyoruz. 15 Temmuz zaferi, tank ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin eseridir. Bu zafer bu topraklarda Çanakkale zaferi ve ruhunun hala taze olduğunun en önemli göstergesidir" dedi.
Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, okunan sela ile sona erdi.
Iğdır'da Demokrasi ve Milli Birlik günü
Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:05 Kaynak: İHA
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