Seçim günü korkunç kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Iğdır'da Süphan Öner yönetimindeki 48 RR 480 plakalı motosiklet ile Eyüp Eman idaresindeki 76 AF 228 plakalı otomobil, Asri Mezarlık önünde çarpıştı.

ÖLENLER ARASINDA BİR DE BEBEK VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Öner ile otomobildeki Latife Eman ve bir bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Eyüp ve Aysel Eman ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.