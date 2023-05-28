Seçim günü korkunç kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Seçim günü korkunç kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Seçim günü korkunç kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

28.05.2023 11:49

Iğdır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Iğdır'da Süphan Öner yönetimindeki 48 RR 480 plakalı motosiklet ile Eyüp Eman idaresindeki 76 AF 228 plakalı otomobil, Asri Mezarlık önünde çarpıştı.

Seçim günü korkunç kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

ÖLENLER ARASINDA BİR DE BEBEK VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Öner ile otomobildeki Latife Eman ve bir bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

Seçim günü korkunç kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Eyüp ve Aysel Eman ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seçim günü korkunç kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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Iğdır, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim günü korkunç kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim günü korkunç kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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