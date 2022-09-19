Iğdır'da polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu bozkır kartalı tedaviye alındı - Son Dakika
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Iğdır'da polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu bozkır kartalı tedaviye alındı

19.09.2022 12:38
Iğdır'da polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu bozkır kartalı tedaviye alındı

Iğdır'da polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu soyu tükenme tehlikesi altındaki bozkır kartalı tedavi altına alındı.

Iğdır'da polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu soyu tükenme tehlikesi altındaki bozkır kartalı tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde devriye attıkları sırada bitkin halde buldukları kartalı, emniyete götürdükten sonra durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Emniyet Müdürlüğüne gelen DKMP ekibi, kartalı şubelerinde tedaviye aldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bozkır kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu bozkır kartalı tedaviye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu bozkır kartalı tedaviye alındı - Son Dakika
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