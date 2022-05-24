Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi

24.05.2022 11:44
Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır'da kaçakçılara yönelik operasyonda, 2'si kalaşnikof marka 3 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Iğdır'da kaçakçılara yönelik operasyonda, 2'si kalaşnikof marka 3 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve sigara kaçakçılığı olaylarını önleme çalışmaları kapsamında il merkezine bağlı Suveren köyünde operasyon yaptı.

Operasyonda, Ağrı'dan Iğdır'a getirilip piyasaya sürülmek istenen 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kentin Tuzluca ilçesindeki bir başka operasyonda ise uzun namlulu silah satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişinin evinde arama yapıldı.

Aramada, 2 kalaşnikof marka ruhsatsız uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 73 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 20 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı olayına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi
Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi
Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi
Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi
Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi

YORUMLAR
500
Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi Erzincan'da 496 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Erzincan'da 496 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:48 Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 12:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da 3 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ile 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement