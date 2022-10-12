CB Film Corporation tarafından yapımcılığı üstlenilen AKS Medya ve Serçe Yapım ortak yapımcılığında hayata geçirilen filmin çekimlerine MKE Ankaragücü Kulübünün kuruluş tarihi olan 31 Ağustos'ta başlanılmıştı.

Kaynak: AA

Turgay Tanülkü, Eyüp Coşkun, Ankaragücü, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır haber! Ankaragücü'nün hikayesi 27 Aralık'ta seyirciyle buluşacak - Son Dakika

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