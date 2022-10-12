Senaryosunu Eyüp Coşkun'un kaleme aldığı "Tek Yürek Ankaragücü" filminin kadrosu belli oldu.
Filmin başrollerini Turgay Tanülkü, Sitare Akbaş, İnanç Konukçu ve Ömer Toprak Yılmaz paylaşıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Sedef Şahin, Hakan Çankaya, Cem Kılıç, Anıl Çelik, Esat Deniz Abdaloğlu, Leyla Bezirci, Tarkan Göller, Mert Karabulut, Erdem Şanlı, Cem Yiğit Özümoğlu ve Engin Can Tura yer alıyor.
Ankaragücü Kulübü'nün İmalatı Harbiye Dönemi'nden başlayan hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Serdar Çetinkaya oturuyor.
CB Film Corporation tarafından yapımcılığı üstlenilen AKS Medya ve Serçe Yapım ortak yapımcılığında hayata geçirilen filmin çekimlerine MKE Ankaragücü Kulübünün kuruluş tarihi olan 31 Ağustos'ta başlanılmıştı.
Filmin vizyon tarihi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldiği tarih 27 Aralık olarak belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Iğdır haber! Ankaragücü'nün hikayesi 27 Aralık'ta seyirciyle buluşacak - Son Dakika