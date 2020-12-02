Iğdırlı çift, SMA hastası Murat'ın yaşaması için yardım istiyor - Son Dakika

IĞDIR'ın Halfeli beldesinde yaşayan Sakine (35) ve Yaşar Koç (40) çifti, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 3,5 aylık çocukları Murat'ın tedavisi için yardım bekliyor. Aynı hastalıktan 2015 ve 2017 yıllarında 2 çocuklarını kaybettiklerini anlatan Yaşar Koç, Murat'ın yaşamının 2 milyon dolar tutarındaki ilaca bağlı olduğunu söyledi.

Halfeli beldesinde yaşayan Sakine ve Yaşar Koç çiftinin dünyaya gelen 5 çocuğundan 2'si 2015 ve 2017 yıllarında SMA hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Akraba olmayan ancak genetik taşıyıcı oldukları belirlenen Koç çiftinin geride kalan 2 kızı sağlıklı olarak yaşamlarına devam ederken, yaklaşık 3,5 ay önce dünyaya gelen ve ismini Murat koydukları oğullarının SMA hastası olduğu belirlendi.