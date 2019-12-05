Son Dakika Haberleri: İHA Gaziantep bölge toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi
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İHA Gaziantep bölge toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi

6 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı büroların toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi.

İHA Gaziantep bölge toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi, System.String[]

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı büroların toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi.


İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerinin sorumlu muhabirleri katıldı.


İHA Adıyaman bürosunda gerçekleştirilen toplantıda, ajansın dünya, ülke ve özelde ise illerdeki durumu konuşuldu.


Ülke gündeminin ağırlıklı olarak konuşulduğu toplantıda, ajansın Kasım ayında ki çalışması ve Aralık ayında yapılması planlanan çalışmalara değinildi.


Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, yerel ve ulusal abonelere haber akışının daha hızlı sağlanması hususunda muhabirlerle fikir alışverişinde bulundu.


Akın, İHA gibi büyük bir medya kuruluşunun her zaman doğru bilgiyi en kısa sürede kamuoyuna paylaşmak gibi sorumluluğunun olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Orhan, Gaziantep, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
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