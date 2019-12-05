İHA Gaziantep bölge toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı büroların toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi.



İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerinin sorumlu muhabirleri katıldı.



İHA Adıyaman bürosunda gerçekleştirilen toplantıda, ajansın dünya, ülke ve özelde ise illerdeki durumu konuşuldu.



Ülke gündeminin ağırlıklı olarak konuşulduğu toplantıda, ajansın Kasım ayında ki çalışması ve Aralık ayında yapılması planlanan çalışmalara değinildi.



Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, yerel ve ulusal abonelere haber akışının daha hızlı sağlanması hususunda muhabirlerle fikir alışverişinde bulundu.



Akın, İHA gibi büyük bir medya kuruluşunun her zaman doğru bilgiyi en kısa sürede kamuoyuna paylaşmak gibi sorumluluğunun olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN