İHD Eş Genel Başkanı Keskin'e,Berkin Elvan ile İlgili Haberler Nedeniyle 12 Bin 500 Lira Para Cezası - Son Dakika
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İHD Eş Genel Başkanı Keskin'e,Berkin Elvan ile İlgili Haberler Nedeniyle 12 Bin 500 Lira Para Cezası

24.05.2022 17:08
İHD Eş Genel Başkanı Keskin'e,Berkin Elvan ile İlgili Haberler Nedeniyle 12 Bin 500 Lira Para Cezası

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan’a, 2013 yılında Berkin Elvan ile ilgili gazetede yayınlanan haberler nedeniyle 12 bin 500’er TL adli para cezası verildi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan'a, 2013 yılında Berkin Elvan ile ilgili gazetede yayınlanan haberler nedeniyle 12 bin 500'er TL adli para cezası verildi.

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni, İHD Eş Genel Başkanı Emire Eren Keskin ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan'ın, 2013 yılında Berkin Elvan ile ilgili gazetede yayınlanan haberler nedeniyle, '18 yaşından küçüklerin kimliklerini açıklayacak şekilde yayın yapmak' suçlamasıyla yeniden yargılandıkları davanın 5'inci duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya katılmayan Eren Keskin ile Reyhan Çapan'ı mahkemede avukat Sercan Korkmaz temsil etti.

"YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, SÖZ KONUSU HABERİ 'KAMUSAL BİR ETKİNLİK' KABUL ETMİŞTİR"

Keskin ve Çapan'ın avukatı Sercan Korkmaz, savunmasında şunları söyledi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyaya ilişkin mütalaasında bizim beyanlarımız ile paralel şekilde iddianameye konu haberlerin, toplumsal bilgilendirme ve duyarlılığı artırma çerçevesinde yararlı, kamusal bir etkinlik olarak kabul etmektedir. Ayrıca söz konusu haberlerden kısa bir süre sonra mağdur vefat etmiştir. Bu nedenle mağdur açısından ileriye dönük meydana gelecek zarar tehlikeleri de ortadan kalkmıştır. Bu nedenle müvekkillere atılı suçun oluşmadığı kanaatindeyiz.

"BENZER BİR DAVADA MAHKEMENİZİN LEHE KARARI VAR"

Mahkemeniz aynı içerikli bir dosyada verdiği kararda, 'küçüğün bilgilerinin suç tarihinde başka basın kuruluşlarında zaten yayınlandığı ve zaten bilinen kimlik bilgilerinin yayınlanmasının suç oluşturmayacağı yönünde kararı vardır. Müvekkillerin beraatına karar verilsin."

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde 14, 16 Kasım, 21 Aralık 2013 ve 02, 07 Ocak 2014 tarihlerinde yayınlanan haberlerde, Berkin Elvan'ın kimlik bilgilerinin açık bir şekilde ve fotoğraflarının yeteri kadar mozaiklemeden yayınlandığını belirtti. Savcı, sanıkların atılı suçu zincirleme şekilde işlediklerini kaydederek cezalandırılmalarını istedi.

Duruşma savcısının esas hakkındaki görüşüne karşı son sözü sorulan avukat Korkmaz, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyleyerek müvekkillerinin beraatını talep etti.

12 BİN 500'ER TL ADLİ PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Eren Keskin ile Reyhan Çapan'a 'zincirleme şekilde 18 yaşından küçüklerin kimliklerini açıklayacak şekilde yayın yapmak' suçundan 12 bin 500'er lira adli para cezası verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İHD Eş Genel Başkanı Keskin'e,Berkin Elvan ile İlgili Haberler Nedeniyle 12 Bin 500 Lira Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHD Eş Genel Başkanı Keskin'e,Berkin Elvan ile İlgili Haberler Nedeniyle 12 Bin 500 Lira Para Cezası - Son Dakika
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