İHH Beyşehir'den "kardeşlik üşümesin" kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Beyşehir Temsilcisi Lokman Öksüz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "rotamız iyilik, yükümüz insanlık" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına tüm Beyşehirlileri destek olmaya çağırdı.

Gönül esasına dayalı olarak çıktıkları bu kutlu yolda, kulların duasını, Rabb'in ise rızasını kazanmak için hizmet vermeye devam ettiklerini vurgulayan Öksüz, "İlçemizde ve ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da yardım faaliyetlerini sürdürüyoruz. 1 Aralık itibarıyla, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Konya'dan ve başta ilçemiz olmak üzere tüm ilçelerden kış boyunca özellikle bu ay içerisinde 'kardeşlik üşümesin' diyerek un, battaniye, bebe bisküvisi gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir kampanya başlatmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kampanya çerçevesinde Konya ve tüm ilçelerinden kış dönemi boyurca yardım tırlarının Suriye için yola çıkacağını aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Suriye'de herkesin insanca haklara sahip olabilmesi için rotamızda iyilik, yükümüzde insanlık var. 81 ilden tırlarla yola çıkıyoruz. Kış şartlarında zorluk yaşayan kardeşlerimize şimdi daha fazla destek zamanı diyoruz. Bu insanlar topraklarını, okullarını, geleceklerini, zihinlerini inşa edene kadar onların yanında yer almaya devam edeceğiz. İHH Beyşehir Temsilciliği olarak vatandaşlarımızın yardım ve desteğini bekliyoruz. İster alıp yardımlarınızı temsilciliklerimize getirebilir, isterseniz bedelini bağış yaparak da destek olabilirsiniz."