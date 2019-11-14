İHH'dan Suriye'de ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileye gıda yardımı

Bab ve Cerablus ilçeleri ile Azez kırsalındaki kamplarda dağıtılan gıda kolileri

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda yardımı için sırada beklemesi

İHH görevlilerinin kolileri dağıtması

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren yaklaşık 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

İHH, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ve Cerablus ilçeleri ile Azez kırsalındaki kamplarda yaşayan başta yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi 1940 aileye gıda yardımında bulundu.

Dağıtılan kolilerde çay, sıvı yağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlı gibi ürünler yer aldı.