İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek Killi köyündeki Sukkari kampına aileleriyle sığınarak eğitimlerini çetin kış şartlarında sürdüren çocuklara masa, sandalye ve kırtasiye malzemeleri ulaştırdı.

AA'nın 20 Aralık'ta, "İdlibli öğrenciler, zorlu kış aylarında eğitimlerine çadırda devam ediyor." başlıklı haberinin ardından harekete geçen vakıf yetkilileri, okula 30 masa-sıra takımı, çocuklara ise seksener çanta, defter, kalem, silgi, kalemlik gibi kırtasiye malzemeleri ve çeşitli oyuncaklar götürdü.

İHH Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de uzun yıllardır eğitim çalışmalarına destek olduklarını ancak bölgede ihtiyacın çok fazla olduğu söyledi.

İç savaşın sürdüğü ülkede on binlerce çocuğun sağlıklı şartlarda eğitim alamadığını vurgulayan Tosun, "Vakıf olarak Sukkari kampındaki çocukların eğitimlerine bir parça da olsa daha sağlıklı ortamda devam etmelerini istiyoruz." dedi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den itibaren Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yüzlerce okul zarar görerek eğitim veremez hale geldi.

Bölgede eğitim ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütülse de öğrenim çağındaki on binlerce çocuk ya okula gidemiyor ya da elverişsiz ortamlarda eğitim almaya çalışıyor.

Sukkari kampındaki çadırdan okulda çocuklara eğitim veren öğretmen Kemal Hasan, "Okulun her türlü yardıma ihtiyacı var. Çocukların eğitim gördüğü çadır yırtık ve sobada yakacak yok. Öğretmen arkadaşımla yaklaşık 1,5 yıldır gönüllü olarak eğitim veriyoruz. Çocukların oturacağı sıra yok. Çocuklar okula devam edemiyor, sürekli hastalanıyor." ifadelerini kullanmıştı.