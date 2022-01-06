Üye Girişi
İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek - Son Dakika

İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek

06.01.2022 14:21
İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek Killi köyündeki Sukkari kampına aileleriyle sığınarak eğitimlerini çetin kış şartlarında sürdüren çocuklara masa, sandalye ve kırtasiye malzemeleri ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek Killi köyündeki Sukkari kampına aileleriyle sığınarak eğitimlerini çetin kış şartlarında sürdüren çocuklara masa, sandalye ve kırtasiye malzemeleri ulaştırdı.

AA'nın 20 Aralık'ta, "İdlibli öğrenciler, zorlu kış aylarında eğitimlerine çadırda devam ediyor." başlıklı haberinin ardından harekete geçen vakıf yetkilileri, okula 30 masa-sıra takımı, çocuklara ise seksener çanta, defter, kalem, silgi, kalemlik gibi kırtasiye malzemeleri ve çeşitli oyuncaklar götürdü.

İHH Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de uzun yıllardır eğitim çalışmalarına destek olduklarını ancak bölgede ihtiyacın çok fazla olduğu söyledi.

İç savaşın sürdüğü ülkede on binlerce çocuğun sağlıklı şartlarda eğitim alamadığını vurgulayan Tosun, "Vakıf olarak Sukkari kampındaki çocukların eğitimlerine bir parça da olsa daha sağlıklı ortamda devam etmelerini istiyoruz." dedi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den itibaren Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yüzlerce okul zarar görerek eğitim veremez hale geldi.

Bölgede eğitim ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütülse de öğrenim çağındaki on binlerce çocuk ya okula gidemiyor ya da elverişsiz ortamlarda eğitim almaya çalışıyor.

Sukkari kampındaki çadırdan okulda çocuklara eğitim veren öğretmen Kemal Hasan, "Okulun her türlü yardıma ihtiyacı var. Çocukların eğitim gördüğü çadır yırtık ve sobada yakacak yok. Öğretmen arkadaşımla yaklaşık 1,5 yıldır gönüllü olarak eğitim veriyoruz. Çocukların oturacağı sıra yok. Çocuklar okula devam edemiyor, sürekli hastalanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek - Son Dakika


İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Pakistan, ABD yaptırımları nedeniyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti Pakistan, ABD yaptırımları nedeniyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti         
14:20
Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış! Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!         
14:10
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13

Son Dakika Haberleri
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
14:09 Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!
14:07 Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz
14:03 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:57 İmamoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak cevap: Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
13:21 Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi
13:15 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 14:28:54. #1.11#
SON DAKİKA: İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement