İHH, Ukrayna'ya Kış Yardımı Gönderdi

08.01.2026 15:38
İHH, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına 4 tırlık yardım malzemesi göndermeye başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, kış desteği kapsamında Ukrayna'daki savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine gönderdiği 4 tırlık yardım malzemesinin dağıtımına başlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok yardım çalışmasında bulunan İHH, son olarak ülkeye 4 tırlık malzeme gönderdi.

Yardım malzemelerinin dağıtımı, Kiev, Çayki, Tarasiyevka, Belaya Serkiv ve Lviv bölgelerinde yapılacak.

Yardımların Kiev'e ulaşmasının ardından ilk dağıtım, Kırım Tatarları Dini İdaresi Genel Merkezi'nde düzenlenen programda gerçekleşti. Programa, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen, İHH yetkilileri ve yerel sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yardım çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan İHH Orta Asya ve Kafkasya Birimi Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu, vakıf olarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Kırım Tatarı aileler başta olmak üzere Ukrayna'dakilerin zor günlerinde yanlarında olmamız gerektiği için buradayız. İnşallah yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak zorlu kış şartlarında bir nebze olsun destek olmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dağıtılan malzemeler arasında 1100 gıda kolisi, çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, şampuan ve sabun gibi hijyen ürünleri, kışlık yün fanila, bot, mont ile elektrik sorunu yaşayan sivillerin ihtiyacının karşılanması amacıyla 157 jeneratör yer alıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Ukrayna, Güncel, İHH, Son Dakika

