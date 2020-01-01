İHH Yetim Hamileri İstişare Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH Yetim Hamileri İstişare Toplantısı - Son Dakika

İHH Yetim Hamileri İstişare Toplantısı

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, "Bir sene boyunca her yetim kardeşimize 125 lira veriyoruz.

İHH Yetim Hamileri İstişare Toplantısı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, "Bir sene boyunca her yetim kardeşimize 125 lira veriyoruz. Ailede kaç yetim varsa ihtiyaç sahibine göre de bu sayıyı çoğaltıyoruz." dedi.

İHH Ankara Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Yetim Hamileri İstişare Toplantısı, Altındağ Kültür Sarayı'nda yapıldı.

Toplantıya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Sinan, 1993'ten beri yardım faaliyetlerinde bulunan İHH Ankara Yönetiminin, kendilerine destek olan yardımseverleri her sene 1 Ocak'ta bir araya getirdiğini söyledi.

Sinan, "1 Ocak tarihi bizim için çok önemli. Hem yeni bir seneye başlarken yardımsever kardeşlerimize daha azimli, daha gayretli olmalarını söylemiş oluyoruz hem de yılın seneyi devriyesinde insanlarımız erkenden yatıp, sabah erkenden kalkıp hayatlarına başlasınlar, Yahudilere ve Hristiyanlara benzemesinler, Müslüman gibi yaşayalım istiyoruz. Bunun için sabahın güzel saatlerine programımızı aldık. Toplantımız her sene kalabalık oluyor." diye konuştu.

Toplantıya katılan yardımseverlerin çoğunun yetimlere yardım eden kişiler olduğunu belirten Sinan, "Bir sene boyunca her yetim kardeşimize 125 lira veriyoruz. Ailede kaç yetim varsa ihtiyaç sahibine göre de bu sayıyı çoğaltıyoruz. Bu yetimlerimize kıyafet yardımı yapıyoruz, zaruri ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eşi vefat eden kadınlara psikolojik ve manevi destek verdiklerini anlatan Sinan, çocuklara da eğitim merkezlerinde hem ilmi hem de dini dersler verdiklerini kaydetti.

Sinan, her yıl düzenledikleri toplantıyla Ankara'nın farklı semtlerindeki yardımseverlerin tanışma fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi.

İnsani Yardım Vakfı, Ankara, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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