İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı - Son Dakika

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı
20.11.2020 12:38
Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmaya devam ediliyor.
Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmaya devam ediliyor.
Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel hizmeti uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, maddi durumları iyi olmayan ailelere yaptığı yardımlarla yanında yer alıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından taleplerin alındığı yardım kapsamında bu yıl 40 tonluk kömür ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Her bir aileye 625 kilogram kömürün dağıtıldığı söyleyen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, "Yardım için ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler" ifadelerine yer verdiler. - BİLECİK
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