İhtiyati tebdir kararı alınan ahmet kaya'nın hayatını anlatan filmin yapımcılarından açıklama. - Son Dakika

SANATÇI Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan ve 7 Şubat Cuma günü vizyona girmesi beklenen "İki Gözüm Ahmet" filmi ile ilgili olarak Kaya'nın varislerinin talebi üzerine mahkeme tarafından "İhtiyati Tedbir" kararı alındı. Kararın üzerine basın açıklaması yapan Yapımcı Ömer Demiral, "Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Herhangi bir telif hakkı içermemektedir" dedi.

"İki Gözüm Ahmet" filmi ile ilgili olarak Ahmet Kaya'nın varislerinin talebi üzerine İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "İhtiyati Tedbir" kararı alındı. Karar üzerine filmin yapımcıları ve filmin hukuk danışmanı tarafından Sarıyer'de bir otelde konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya filmin yapımcısı Eşref Bukan ve Ömer Demiral, Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Filmin Genel Danışmanı Nurettin Soydan, Oyuncu Özgür Tüzer, Hukuk Danışmanı Avukat Hacı Orhan ve Avukat Volkan Yolcu katıldı.

Filme ilk olarak aile fertlerinin onayı doğrultusunda başladıklarını ifade eden Yapımcı Eşref Bukan, "Ahmet Kaya'nın 21 yıl önce uğradığı bu linç, yaşadığı bu talihsiz gece tabii ki bizim hafızamızdan hiçbir zaman silinmedi. Ben de bu projeye katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Tabii ailenin onayı olması şartıyla ben bunu söyledim. Mustafa Kaya'nın da bize söylediği şey; bizde herhangi bir sorun yok. Bu film çekilir, izinleri de var, baba ilk teaserı bana gönderdikten sonra ben bu işe dahil oldum. Mustafa Kaya kendisi de oynadı. Görüntüler de var elimde. Açıklamaları da var, her şey var. Biz de geldik bu projeye el attık. Ben işin bu boyuta gelmesini ben hiçbir zaman istemezdim. Sonuçta Ahmet Kaya'nın ailesi bizim de ailemiz. Benim sonsuz saygı ve sevgim de vardır. Biz Ahmet Kaya sevenleri olarak 21 yıl sonra böyle bir projeye imza atmamın nedeni de bir nevi o mağduriyeti giderme, topluma Ahmet Kaya'yı anlatma. Gülten Hanıma Nurettin Bey zaten bizim konuşmamız dahilinde gitti. Onlarla iki defa benim temasım oldu. Bu filmle ilgili maddi ve manevi ne istiyorlarsa ben hazırım, dedim. Oradan da olumsuz cevap geldi bize." diye konuştu.

DEMİRAL: SOMUT DELİLE DAYANMADAN MAALESEF DURDURULDU

Yapımcı Ömer Demiral ise, "Biz iyi bir senaryo, büyük bir prodüksiyonla 'İki Gözüm Ahmet' filmini gerçekleştirdik. Filmimizin her sahnesi okur süzgecinden geçirilerek tamamlandı. Gelinen noktada filmimizin gösterimi herhangi bir somut delile dayanmadan maalesef durdurulmuştur. Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Herhangi bir telif hakkı içermemektedir" ifadelerini kullandı.

AVUKAT ORHAN: TELİF HAKKI YOK

Filmde herhangi bir telif hakkının bulunmadığını ifade eden Hukuk Danışmanı Avukat Hacı Orhan da "Bugün "İki Gözüm Ahmet" filminin yayınıyla ilgili verilen durdurma kararı için buradayız. Bu film 7 Şubat'ta yayına girecekti. Ancak mahkeme 7 gün kala bir tedbir kararıyla filmin gösterimini engellemiş oldu. Bu kararın esasında kişilik haklarına saldırı, kişilik haklarının ihlali sebebi ile bir durdurma kararı verildi. Telif hakkı bitmiş bir eser için söz konusu olabilir. Yani bugün Ahmet Kaya filmi biterse, gösterime girdiğinde, ilerleyen süreçte bir kişi gelip bir kişi bu filmi kullanırsa o zaman Ahmet Kaya filmi için bir telif hakkı söz konusu olur. Ancak burada telif hakkının söz konusu olması için eser sahibinin bir dava açması gerekir. O yüzden şuan bir davacı Gülten Kaya'nın böyle bir eseri söz konusu olmadığından dolayı Gülten Kaya'nın kendi kişilik hakları ihlal edildiğinden dolayı dava açmıştır. Kendisinin de telifle ilgili bir talebi yoktur. Davanın konusu telif değildir. Hukuken bu filmin çekilmesi, bir insanın hayatının çekimi için ailesinin iznini gerektirir yasal bir yasal bir mevzuat söz konusu değildir" dedi.

ŞAVATA: ÇEKİME MUSTAFA KAYA İLE BAŞLADIK

Filmin Yönetmeni Gani Rüzgar Şavata ise, "Mustafa Kaya bu projenin içerisinde. Biz bu çekime Mustafa Kaya ile beraber başladık. Mustafa Kaya ilk filmin teaserinde oynadı. Senaryonun bazı bölümlerini biz Mustafa Kaya'dan aldık. Ama ailesi ile problem yaşadığı için ricada bulundu. Bende yapımcılara ilettim. Biz Mustafa'yı muaf tuttuk. Mustafa bu filmde oynadı. Aile incinmesin diye biz Mustafa'yı geri planda tuttuk. 21 sene önce bu salonda taşlanan, linç edilenlere karşı bu filmi çekeceğimi söyledim" diye konuştu.