İhvan, Sudan uçağında bir Mısır vatandaşının alıkonmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Sudan'dan havalandıktan sonra Mısır'ın güneyindeki Luksor kentine zorunlu iniş yapan sivil bir uçakta bulunan bir kişinin "alıkonulmasıyla" ilgili soruşturma açılmasını istedi.

İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Badr Airlines havayolu şirketine ait bir uçağın, 12 Ocak'ta Sudan- İstanbul seferini yapmak için havalandıktan sonra zorunlu olarak Uluslararası Luksor Havalimanına iniş yapmasının ardından Hüsam Menufi Selam isimli Mısır vatandaşının alıkonulduğu ifade edildi.

Selam'ın alıkonulmasının kaçırma eylemi şeklinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bunun sivil havacılık kurallarına aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası havacılık kuruluşlarına olayın iç yüzünü açığa çıkarma ve konuyla ilgili soruşturma açma çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Mısır'daki devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"in internet sitesinde ise Selam'ın, Hasm Hareketi yetkililerinden olduğu öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Selam'ın, daha önce gıyabi olarak yargılandığı Başsavcı Yardımcısı Zekeriyya Abdulaziz'e suikast girişimi davasında müebbet hapis (25 yıl) cezasına çarptırıldığı ve Tuğgeneral Adil Recai'yi öldürmekle suçlandığı aktarıldı.

Selam'ın, uçağın Uluslararası Luksor Havalimanına zorunlu iniş yaptıktan sonra "değerli av" ismi verilen bir operasyonla yakalandığı bilgisi verildi.

Mısır haber ajansı MENA da Selam'ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

Sudan'dan İstanbul'a giden söz konusu uçak, yangın alarmı sonucu Luksor Havalimanına iniş yapmak zorunda kalmıştı. Havalimanına yeni bir uçağın gönderilmesi sırasında yolcular arasında ismi olduğu fark edilen Selam, Mısır güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.

Mısır yönetimi, Hasm Hareketi'ni "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) silahlı kanadı" olarak tanımlıyor.